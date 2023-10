LAB’O Village by CA – Demo Day Crash Test LAB’O Village by CA Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans LAB’O Village by CA – Demo Day Crash Test LAB’O Village by CA Orléans, 23 novembre 2023, Orléans. LAB’O Village by CA – Demo Day Crash Test Jeudi 23 novembre, 14h30 LAB’O Village by CA Sur inscription Pour la quatrième année consécutive, le LAB’O Village organise une journée dédiée à l’investissement, au sein de laquelle vont se dérouler deux événements : le Demo Day Investisseurs suivi du Crash Test. Le jeudi 23 novembre prochain à partir de 14h dans nos locaux, cet événement a pour objectif d’initier des levées de fonds en amorçage. Dans un premier temps, le Demo Day Investisseurs est un événement ouvert aux startups du LAB’O et à celles de l’ensemble du réseau des Villages by CA (sur candidature). Ce sont entre 15 et 20 jeunes entreprises innovantes qui rencontreront des investisseurs lors de rendez-vous privés de 30 minutes (sous forme de Speed Business Meeting). Il aura lieu entre 14h00 et 17h30 dans la salle convivialité au 5ème étage du LAB’O. Le Crash Test quant à lui, événement animé par un journaliste où 4 startups seront challengées par des experts et investisseurs devant un public, se déroulera à partir de 18h dans l’auditorium. Notre objectif est de vous mettre en relation avec les investisseurs pour que ces derniers participent à vos levées de fonds et puissent financer vos futurs projets. Le comité de sélection est composé des partenaires de l’événement, de membres de la Technopole d’Orléans et de représentants du Crédit Agricole. LAB’O Village by CA 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.linkedin.com/posts/le-lab%27o-orl%C3%A9ans_le-demo-day-investisseurs-et-le-crash-test-activity-7112340572115202048-9N2m/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

