French Tech Val de Loire x Digital Loire Valley : Tech Flow LAB’O Village by CA Orléans, 19 octobre 2023, Orléans.

French Tech Val de Loire x Digital Loire Valley : Tech Flow Jeudi 19 octobre, 11h00 LAB’O Village by CA Sur inscription

Tech Flow, c’est l’occasion de rencontrer l’écosystème startups, de résoudre des problématiques, de s’inspirer…et de découvrir :

Un état des lieux des tendances 2023 en matière de financements de la French Tech

Une inspirante histoire de M&A cross-border

Une belle histoire d’associées (qui n’était pas gagnée)

Comment les startups misent sur les partenariats des startups pour convaincre des investisseurs

Des conseils pour recruter au delà du CV ️

Une folle histoire de crowdfunding

Une démo d’attaque cyber en direct

Comment on mise sur le personal branding pour faire connaître son business

Comment on fait pour scaler le recrutement d’une startup

Et par où on doit commencer avec l’IA generative (nous non plus on ne sait pas pour l’instant)

Et il n’est pas impossible que l’on aperçoive déjà d’autres surprises qui arrivent au large

LAB'O Village by CA 1 Avenue du Champ de Mars 45100 ORLEANS Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T11:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:00:00+02:00

