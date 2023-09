LAB’O Village by CA – My Recrute Day LAB’O Village by CA Orléans, 10 octobre 2023, Orléans.

LAB'O Village by CA – My Recrute Day Mardi 10 octobre, 10h00 LAB'O Village by CA

️ Réservez votre 10 octobre 2023 pour MY RECRUT DAY !

Au programme :

Atelier collaboratif : Attentes recruteurs/candidats

11h00 – 14h00 : Sandwich dating

Atelier : Nouvelles tendances du recrutement

Atelier : L’impact de l’IA sur les métiers du recrutement

⌛ Atelier : Semaine de 4 jours, bonne ou mauvaise idée ?

17h30 : Afterwork networking entre recruteurs

Une journée enrichissante en perspective ! Notez la date et rejoignez-nous pour un événement qui fera évoluer votre approche du recrutement : https://forms.gle/aLgFjW2vtNSHZcHu7

Vous cherchez une nouvelle opportunité professionnelle ? vous pouvez nous envoyer votre candidature pour participer au jobdating de MY RECRUT DAY : https://docs.google.com/forms/d/1EtmlkBSfBnknnFBIHBQ30kFC_XBr3SIZmkhdoQCITjk/prefill

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-10T10:00:00+02:00 – 2023-10-10T19:00:00+02:00

