Après la levée de fonds : de la lune de miel à la réalité

Jeudi 28 septembre, 18h00
LAB'O Village by CA

Après des mois de travail intense, ça y est, la levée de fonds est closée. L'euphorie gagne les fondateurs et les équipes et la pression retombe. Mais après le soulagement, la réalité rattrape rapidement les dirigeants : Bravo vous venez de débloquer le premier niveau, mais tout reste à faire !

Qu'est ce qu'il se passe après la levée ? C'est la question que s'est posée TGS France. Le cabinet de conseil en gestion d'entreprise a réalisé une enquête auprès de 120 dirigeants de startups afin de comprendre les étapes du processus post levée de fonds traversé par les entrepreneurs dès le lendemain de leur closing.

Comment se déroule une année post levée de fonds ? Dans quel état d'esprit sont les dirigeants ? Quelles sont les premières étapes clés de la structuration ? Les principales difficultés ? La relation avec les investisseurs est-elle satisfaisante ?

La French Tech Val de Loire vous invite pour une table ronde et un cocktail dînatoire le 28 septembre à partir de 18h au LAB'O Village by CA d'Orléans.

Alexandre Chopin, Expert-comptable associé et Responsable pôle innovation chez TGS France, présentera les résultats de l'enquête et les différentes phases vécues par les entrepreneurs.

Anthony Mollé, founder et CEO de Civitime, fera part de son expérience personnelle, 1 an après son dernier tour de table de 2M€.

