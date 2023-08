After Vivatech LAB’O Village by CA Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans After Vivatech LAB’O Village by CA Orléans, 15 septembre 2023, Orléans. After Vivatech Vendredi 15 septembre, 18h00 LAB’O Village by CA Sur inscription Invitation de

– François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire

– Guillaume CREPIN, conseiller régional au numérique

– Emmanuel VASSENEIX, Président de DEV’UP Centre-Val de Loire 15 septembre

Horaires : 18h à 20h00

Lieu : LAB’O Village by CA 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Programme :

– Discours d’ouverture

– Présentation synthèse des tendances technologiques de VivaTech 2023

– Retour d’Expérience Learning Expédition Village by CA

– Restitution de l’enquête de satisfaction sur la participation de la région à VivaTech 2023.

– Orientations de la participation à l’édition 2024 et séquence interactive Q&R avec les participants.

