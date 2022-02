Labo radio- Haute fréquence Pôle associatif 38 Breil Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pôle associatif 38 Breil, le mercredi 16 février à 17:00

Ateliers d’apprentissage entre pairs pour dompter les logiciels de montage audio, réalisation de podcats et d’émission radio.

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T17:00:00 2022-02-16T18:00:00

