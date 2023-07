Ateliers d’écriture créative Labo des histoires – PACA Toulon, 5 juillet 2023, Toulon.

Ateliers d’écriture créative à Draguignan (83), avec la Maison d’arrêt, animés par Jean-Paul DELFINO à partir du 20 juillet

– Ateliers d’écriture créative avec la colonie Biabaux, animés par Emmanuelle DELAFRAYE, du 31 juilet au 4 août;

– Caravane d’écriture créative, en partenariat avec la Librairie La Réserve à bulles et le syndicat mixte d’Aménagement de la Durance. Ateliers d’écriture créative à La Roque, Mallemort, Vallée de la Durance, animés par Sophie Couderc, Clément Baloup, Christophe Bataillon, Iris Pouy, Margot Soulat, du 24 juin au 5 juillet

– Ateliers sport/écriture en association avec l’association Isofaculté à Mazan, du 10 au 13 juillet et 28 au 31 août

Notre antenne Provence-Alpes-Côte d'Azur a été créée en 2017 et son siège social est situé à Toulon. Sur ce territoire, des autrices et auteurs résidant dans la région interviennent sur l'ensemble des départements suivants : le Var, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

Nos principaux partenaires régionaux sont les Cités Éducatives de Nice, La Seyne-sur-mer et Toulon, le Pass Culture, la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Conseil Départemental du Vaucluse, les Villes de Toulon et de La Seyne sur Mer.

En 2022, 20 projets et 277 ateliers rassemblant 3 600 participations dans plus de 30 structures différentes se sont déroulés grâce à l’intervention de 19 auteurs de la Région Sud.

Une grande partie de ces actions ont donné différentes formes de restitution : 2 livres ont été édités et tirés à 300 exemplaires pour les Cités Éducatives de La Seyne sur mer et de Nice, le recueil « Cher.e Moi », paru aux éditions du Seuil, a été tiré à 30 000 exemplaires.

Notre action s’est aussi déployée à la Maison d’arrêt de Draguignan après de jeunes sous-main de justice, dans des colos apprenantes en Haute-Provence et très largement dans des Zones QPV et en REP+, avec les Cités Éducatives de Nice et de la Seyne sur Mer, ainsi qu’à Toulon Ouest, entre autres.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T08:30:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

