Ateliers d’écriture créative LABO DES HISTOIRES – Nouvelle Aquitaine Bordeaux, 10 juillet 2023, Bordeaux.

Les ateliers d’écriture créative du Labo des histoires se dérouleront tout l’été en Nouvelle Aquitaine. Ils amèneront les jeunes à aborder l’écriture créative sous l’angle de la poésie, du slam, du théâtre, du conte, etc. En prévision des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la thématique sportive aura une place particulière.

– Ateliers sport/écriture en partenariat avec « Chartreuse aventure », animés par l’autrice Anaïs Ruch, au Sappey-en-Chartreuse, du 17 au 20 juillet.

– Ateliers sport/écriture au sein de la colonie « Baguette et sortilèges » à Miramont de Guyenne, animés par l’autrice Betty Piccioli, du 11 au 13 juillet

– Ateliers sport/écriture dans les Deux-Sèvres, au sein des Zoo’lies colonies de vacances, animés par Mathieu Siam, du 1e au 5 août

– Ateliers d’écriture créative à La Brède, au Château de Montesquieu, animés par Vincent Pessama,

– Résidence de médiation de l’autrice Agnès Debacker, Prix Sorcières en 2020 dans les bibliothèques d’Ussel et Meymac, des 10 au 12 juillet. Au cours de cette résidence, l’autrice présentera ses livres, proposera des séances de dédicaces et animera des ateliers autours des contes sensoriels et des ateliers d’écriture créatifs en format court. Les ateliers de création de contes sensoriels permettent de toucher les jeunes parents avec leurs enfants, les professionnels de la petite enfance (EPMI), et les professionnels des bibliothèques.

– Ateliers d’écriture créative à Saint-Sulpice-de-Faleyrens, au sein de la médiathèque d’Arette

– Ateliers d’écriture créative en partenariat avec la colonie Graine de Montagnard, animés par Gary Ghislain

– Ateliers sport/écriture en partenariat avec l’ITEP de Bordeaux, animés par Sébastien Jounel

LABO DES HISTOIRES – Nouvelle Aquitaine 85, CRS MARECHAL JUIN Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine https://labodeshistoires.com/implantation/nouvelle-aquitaine/ L’antenne Nouvelle-Aquitaine du Labo des histoires est implantée à Bordeaux depuis 2016 et intervient sur les départements Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

Grâce à ses principaux partenaires, l’antenne Nouvelle-Aquitaine mène chaque année près de 200 ateliers d’écriture créative pour les jeunes de moins de 25 ans du territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T18:00:00+02:00

