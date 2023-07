Ateliers d’écriture créative Labo des histoires – Normandie Le Havre, 3 juillet 2023, Le Havre.

Ateliers d’écriture créative Lundi 3 juillet, 08h30 Labo des histoires – Normandie

Ateliers d’écriture créative avec la CUEI Barneville PJJ et l’association Slam’va bien, avec la PJJ Granville, la Mission Locale Alençon, la Mission Locale de Dives-sur-mer et la Mission Locale du Havre, animés par Bénédicte MATTHIEU et Sonia BRAULT, en juillet et en Août.

Labo des histoires – Normandie 7, RUE JULES LECESNE 76600 LE HAVRE Le Havre 76600 Danton Seine-Maritime Normandie 02 32 85 66 29 https://labodeshistoires.com/implantation/normandie/ https://www.facebook.com/labodeshistoires L’antenne du Labo des histoires en Normandie a été créée en 2017 au Havre. Elle est hébergée par la Bibliothèque Armand Salacrou, spécialisée dans la conservation et la consultation des collections patrimoniales, notamment d’un fonds normand.

Depuis fin 2015, la Bibliothèque Armand Salacrou constitue avec la bibliothèque Oscar Niemeyer la tête du réseau Lire au Havre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T08:30:00+02:00 – 2023-07-03T18:00:00+02:00

2023-07-03T08:30:00+02:00 – 2023-07-03T18:00:00+02:00

©Labo des histoires