Ateliers d’écriture créative Labo des histoires La Réunion Saint-Denis, 17 juillet 2023, Saint-Denis.

Ateliers d’écriture créative Lundi 17 juillet, 08h00 Labo des histoires La Réunion

Ateliers de création de scenario pour des réalisations en Stop Motion dans le QPV Eglantine VITTU, du 17 au 26 juillet ;

Ateliers d’écriture créative, d’illustration et de création audio « Sakèn son tour » , à Saint Louis, animés par Tristan MEUNIER / Bertrand BOUTON / Natacha ELOY, du 24 au 28 juillet

Ateliers d’écriture créative au sein de la médiathèque de Saint Benoit

Labo des histoires La Réunion 28, RUE LEOPOLD RAMBAUD 97490 SAINT DENIS Saint-Denis 97495 Le Chaudron La Réunion 06 93 48 81 59 https://labodeshistoires.com/implantation/la-reunion/ https://www.facebook.com/labodeshistoires Notre antenne de La Réunion a été créée en avril 2016.

Hébergé par La Fabrik – Centre Dramatique National de l’Océan Indien à Sainte-Cotilde, le Labo des histoires – La Réunion est soutenu par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et met en œuvre depuis 2019 le Contrat Territoire-Ecriture de La Réunion, en partenariat et avec le soutien de la DAC de La Réunion, l’Académie de La Réunion (DAAC et DRAJES), la Région Réunion et le Département de La Réunion.

A ce titre, il est particulièrement attentif au développement de projets d’écriture auprès des publics et dans les territoires prioritaires, notamment auprès des publics des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou des Cités éducatives, des zones de revitalisation rurale, du RSMA-R, dans les établissements scolaires des Réseaux d’Education Prioritaire, etc.

S’appuyant sur un réseau d’artistes-auteurs et animateurs en ateliers d’écriture de l’île, le Labo des histoires – La Réunion propose une diversité de projets en co-construction avec ses partenaires opérationnels, allant du journalisme à la BD, de l’écriture de soi au scénario de fiction, du conte initiatique à l’écriture théâtrale, du fonnkèr au slam, du carnet de voyage au stop-motion, etc., tout en abordant de multiples thématiques avec les jeunes, telles que leurs pratiques linguistiques, leur vision de l’avenir, le développement durable, la connaissance de leur quartier, de leur histoire, de leur patrimoine, etc.

En 2022, le Labo des histoires a organisé 19 projets comprenant 245 ateliers pour 2 774 participations dans 30 structures différentes, grâce à l’accompagnement de 16 intervenants.

Une grande partie de ces actions ont donné lieu à des valorisations avec la parution papier d’une gazette, d’un recueil de BD bilingue, d’un fanzine, d’un recueil de textes des jeunes du RSMA, d’un livret témoignant d’une action parents-enfants, mais aussi de deux stop-motions, d’enregistrements audios, de présentations publiques, etc. Le Labo des histoires – La Réunion propose également chaque année une formation à la mise en œuvre de projets d’écriture auprès des enseignants du secondaire dans le cadre du Plan Académique de Formation, et sur demande auprès de tous les acteurs en lien avec des publics jeunes, désireux de développer l’écriture créative auprès de leurs publics (éducateurs, médiathécaires, animateurs, etc.)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T06:00:00+02:00 – 2023-07-17T16:00:00+02:00

2023-07-17T06:00:00+02:00 – 2023-07-17T16:00:00+02:00

©Labo des histoires