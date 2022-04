Labo des Contes 7 ans et plus : Végétal légendaire Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pougne-Hérisson

Labo des Contes 7 ans et plus : Végétal légendaire Pougne-Hérisson, 27 avril 2022, Pougne-Hérisson. Labo des Contes 7 ans et plus : Végétal légendaire LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

2022-04-27 16:33:00 – 2022-04-27 18:03:00 LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres Pougne-Hérisson EUR Des Labos pour jouer avec les mots ! Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. Derrière chaque plante se cache un univers. Arpentez le Jardin des Histoires, touchez, sentez, et imaginez : quel pourrait être le pouvoir magique de la plante qui se trouve dans vos mains ?… Construisez votre légende collectivement avec les dés à histoires, pour donner vie aux végétaux qui vous entourent ! Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule) Des Labos pour jouer avec les mots ! Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. Derrière chaque plante se cache un univers. Arpentez le Jardin des Histoires, touchez, sentez, et imaginez : quel pourrait être le pouvoir magique de la plante qui se trouve dans vos mains ?… Construisez votre légende collectivement avec les dés à histoires, pour donner vie aux végétaux qui vous entourent ! Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule) +33 5 49 64 19 19 Des Labos pour jouer avec les mots ! Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. Derrière chaque plante se cache un univers. Arpentez le Jardin des Histoires, touchez, sentez, et imaginez : quel pourrait être le pouvoir magique de la plante qui se trouve dans vos mains ?… Construisez votre légende collectivement avec les dés à histoires, pour donner vie aux végétaux qui vous entourent ! Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule) Nombril du monde

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Pougne-Hérisson Autres Lieu Pougne-Hérisson Adresse LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Ville Pougne-Hérisson lieuville LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Departement Deux-Sèvres

Labo des Contes 7 ans et plus : Végétal légendaire Pougne-Hérisson 2022-04-27 was last modified: by Labo des Contes 7 ans et plus : Végétal légendaire Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson 27 avril 2022 Deux-Sèvres Pougne-Hérisson

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres