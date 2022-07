Labo des Contes 7 ans et plus : Racontée en tribu Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pougne-Hérisson

Labo des Contes 7 ans et plus : Racontée en tribu Pougne-Hérisson, 3 août 2022, Pougne-Hérisson.

7 rue des Merveilles Jardin du Nombril Pougne-Hérisson Deux-Sèvres CC Parthenay Gâtine Jardin du Nombril 7 rue des Merveilles

2022-08-03 16:33:00 – 2022-09-03 18:03:00

Jardin du Nombril 7 rue des Merveilles

Pougne-Hérisson

Deux-Sèvres Pougne-Hérisson Deux-Sèvres Des Labos pour jouer avec les mots ! Tous les mercredis et vendredis des vacances scolaires, plongez dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. À la manière des peuples amérindiens, apprenez à conter en tribu, au rythme du bâton de conte… Écouter, imaginer, créer, décorer, pour ensuite raconter : partez d’un simple bâton pour construire toute une histoire ! Horaires : Atelier à 16h33

Durée : 1h33 Tarifs :

Pass Duo (1 adulte + 1 enfant) 10 €

Tarif unique 6 €

Enfant de moins de 3 ans Gratuit

Groupes, contactez-nous pour une offre sur-mesure ! Le plus :

Jardin du Nombril 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson

dernière mise à jour : 2022-07-26 par CC Parthenay Gâtine

