Labo des Contes 7 ans et plus : Encyclopédie des petites créatures

Labo des Contes 7 ans et plus : Encyclopédie des petites créatures, 27 juillet 2022, . Labo des Contes 7 ans et plus : Encyclopédie des petites créatures

2022-07-27 16:30:00 – 2022-07-27 18:00:00 EUR Des Labos pour jouer avec les mots ! Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l'univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. Le Jardin des Histoires grouille de créatures imaginaires : venez les deviner, les inventer, les observer, puis les répertorier, pour enfin constituer une grande encyclopédie coopérative des petites et grandes créatures sorties de nos fabuleries ! Le plus : Requinquez-vous dans l'après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule)

