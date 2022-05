Labo des Contes 7 ans et plus : Créature à la loupe

2022-07-13 16:30:00 – 2022-07-13 18:00:00 EUR Des Labos pour jouer avec les mots ! Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l'univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. Qui n'a jamais rêvé de devenir détective ? Armés d'une mallette bien spéciale, décelez la présence des êtres légendaires qui peuplent le Jardin des Histoires. Suivez les indices à la trace, c'est à vous de jouer dans cette enquête archéo-imaginaire ! Le plus : Requinquez-vous dans l'après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule) dernière mise à jour : 2022-04-21

