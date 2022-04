Labo des Contes 3-6 ans : Valise à histoire Pougne-Hérisson, 22 avril 2022, Pougne-Hérisson.

Labo des Contes 3-6 ans : Valise à histoire LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

2022-04-22 16:33:00 – 2022-04-22 18:03:00 LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres Pougne-Hérisson

EUR Des Labos pour jouer avec les mots !

Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Découvrez les Valises à Histoires, véritables cabinets de curiosités renfermant les secrets de nos contes favoris…Plongez ensemble dans l’imaginaire et construisez collectivement une histoire, une ritournelle, que petits et grands ne se lasseront plus de chanter, raconter et ré-inventer !

Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule)

+33 5 49 64 19 19

