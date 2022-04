Labo des Contes 3-6 ans : Promenons-nous dans le conte, 29 avril 2022, .

Labo des Contes 3-6 ans : Promenons-nous dans le conte

2022-04-29 16:33:00 – 2022-04-29 18:03:00

EUR Des Labos pour jouer avec les mots !

Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Promenez-vous ensemble dans le conte ! À vous de choisir le héros de notre histoire, ainsi que les lieux et personnages qu’il va rencontrer pour que le conte se construise de lui-même sous vos yeux, le long du chemin parcouru.

Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule)

