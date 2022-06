Labo des Contes 3-6 ans : Nature de Conte

Labo des Contes 3-6 ans : Nature de Conte, 5 août 2022, . Labo des Contes 3-6 ans : Nature de Conte

2022-08-05 16:33:00 – 2022-08-05 18:03:00 Des Labos pour jouer avec les mots ! Tous les mercredis et vendredis des vacances scolaires, plongez dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. Au sein du Jardin des Histoires, quoi de plus évident que de mêler étroitement Imaginaire et Nature ? C’est ce que cet atelier propose, sans prétention : s’essayer tout doucement au Land Art. Feuilles, pierres, branches, fruits… Une palette et des pinceaux grandeur nature vous attendent au détour du jardin ! Des Labos pour jouer avec les mots ! Tous les mercredis et vendredis des vacances scolaires, plongez dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. Au sein du Jardin des Histoires, quoi de plus évident que de mêler étroitement Imaginaire et Nature ? C’est ce que cet atelier propose, sans prétention : s’essayer tout doucement au Land Art. Feuilles, pierres, branches, fruits… Une palette et des pinceaux grandeur nature vous attendent au détour du jardin ! +33 5 49 64 19 19 Des Labos pour jouer avec les mots ! Tous les mercredis et vendredis des vacances scolaires, plongez dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte. Au sein du Jardin des Histoires, quoi de plus évident que de mêler étroitement Imaginaire et Nature ? C’est ce que cet atelier propose, sans prétention : s’essayer tout doucement au Land Art. Feuilles, pierres, branches, fruits… Une palette et des pinceaux grandeur nature vous attendent au détour du jardin ! NOMBRIL dernière mise à jour : 2022-05-28 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville