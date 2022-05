Labo des Contes 3-6 ans : Nature de conte, 22 juillet 2022, .

Labo des Contes 3-6 ans : Nature de conte

2022-07-22 – 2022-07-22

EUR Des Labos pour jouer avec les mots !

Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Au sein du Jardin des Histoires, quoi de plus évident que de mêler étroitement Imaginaire et Nature ? C’est ce que cet atelier propose, sans prétention : s’essayer tout doucement au Land Art. Feuilles, pierres, branches, fruits…Une palette et des pinceaux grandeur nature vous attendent au détour du jardin !

Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule)

dernière mise à jour : 2022-04-21 par