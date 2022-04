Labo des Contes 3-6 ans : 7 fils de Mélusine Pougne-Hérisson, 15 juillet 2022, Pougne-Hérisson.

Labo des Contes 3-6 ans : 7 fils de Mélusine LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

2022-07-15 16:30:00 – 2022-07-15 LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

EUR Des Labos pour jouer avec les mots !

Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Au château de Pougne-Hérisson vit une fée fabuleuse : Mélusine. Partez à sa rencontre et cherchez au passage ses 7 fils, qui ont chacun leur maisonnée cachée dans les recoins du Jardin des Histoires. Au bout du chemin se trouve un fragment d’un chant tout droit sorti d’entre les âges…

Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule)

Des Labos pour jouer avec les mots !

Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Au château de Pougne-Hérisson vit une fée fabuleuse : Mélusine. Partez à sa rencontre et cherchez au passage ses 7 fils, qui ont chacun leur maisonnée cachée dans les recoins du Jardin des Histoires. Au bout du chemin se trouve un fragment d’un chant tout droit sorti d’entre les âges…

Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule)

Des Labos pour jouer avec les mots !

Le Nombril du Monde vous propose de plonger dans l’univers du conte grâce à des ateliers à tripatouiller le conte.

Au château de Pougne-Hérisson vit une fée fabuleuse : Mélusine. Partez à sa rencontre et cherchez au passage ses 7 fils, qui ont chacun leur maisonnée cachée dans les recoins du Jardin des Histoires. Au bout du chemin se trouve un fragment d’un chant tout droit sorti d’entre les âges…

Le plus : Requinquez-vous dans l’après-midi et faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule)

LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson

dernière mise à jour : 2022-04-21 par