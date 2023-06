Atelier JDR improvisé Labo de l’édition Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier JDR improvisé Labo de l’édition Paris, 4 juillet 2023, Paris. Atelier JDR improvisé Mardi 4 juillet, 18h30 Labo de l’édition Sur inscription Le Labo de l’édition vous propose une partie de Jeu de Rôle 100% improvisée, à destination des novices comme des experts du genre. À la différence d’un JDR classique, le maître du jeu incarné par Jimmy, comédien d’improvisation théâtrale, vous fera vivre une histoire qui s’écrira au fur et à mesure des choix des joueurs.

Cette approche du JDR permet de pratiquer ce que l’on pourrait appeler la rétro-écriture, une technique permettant de poser un élément pour en tirer ensuite des conclusions sur l’univers du jeu.

Que vous ayez l’âme d’un joueur ou d’un conteur, apprêtez vous à vivre une expérience unique en tous points. Tarif : 10€ à régler sur place Pour vous inscrire, écrivez à l’adresse suivante :

jimmy.bismuth@gmail.com

Labo de l'édition
2 rue Saint-Médard
75005 Paris

2023-07-04T18:30:00+02:00 – 2023-07-04T20:30:00+02:00

2023-07-04T18:30:00+02:00 – 2023-07-04T20:30:00+02:00

