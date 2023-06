Atelier JDR improvisé Labo de l’édition Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Atelier JDR improvisé Labo de l’édition Paris, 20 juin 2023, Paris. Atelier JDR improvisé Mardi 20 juin, 18h30 Labo de l’édition Sur inscription Le Labo de l’édition vous propose une partie de Jeu de Rôle 100% improvisée, à destination des novices comme des experts du genre. À la différence d’un JDR classique, le maître du jeu incarné par Jimmy, comédien d’improvisation théâtrale, vous fera vivre une histoire qui s’écrira au fur et à mesure des choix des joueurs.

Cette approche du JDR permet de pratiquer ce que l’on pourrait appeler la rétro-écriture, une technique permettant de poser un élément pour en tirer ensuite des conclusions sur l’univers du jeu.

Que vous ayez l’âme d’un joueur ou d’un conteur, apprêtez vous à vivre une expérience unique en tous points. Tarif : 10€ à régler sur place Pour vous inscrire, écrivez à l’adresse suivante :

jimmy.bismuth@gmail.com Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« link »: « mailto:jimmy.bismuth@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T18:30:00+02:00 – 2023-06-20T20:30:00+02:00

2023-06-20T18:30:00+02:00 – 2023-06-20T20:30:00+02:00 JDR improvisation Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Labo de l'édition Adresse 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Labo de l'édition Paris

Labo de l'édition Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier JDR improvisé Labo de l’édition Paris 2023-06-20 was last modified: by Atelier JDR improvisé Labo de l’édition Paris Labo de l'édition Paris 20 juin 2023