Table ronde « Des revues au présent » Labo de l’édition Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Table ronde « Des revues au présent » Labo de l’édition, 18 avril 2023, Paris. Table ronde « Des revues au présent » Mardi 18 avril, 18h30 Labo de l’édition Entrée libre Le paysage des revues reste largement inaperçu du public, et des professionnels du livre.

L’association Ent’revues travaille à faire (re)connaître ces actrices du monde de la création et de la réflexion.

Après la présentation par son directeur, Yannick Kéravec, de l’association, son histoire, ses actions, et du paysage actuel des revues, il échangera avec deux revuistes représentant deux traditions de publication.

Chloé Pathé dirige les éditions Anamosa, qui publient entre autres la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » et Sensibilités, et David Bonnand, libraire, assiste Alyson Onana Bozo pour l’édition de Chiche, revue de l’association éponyme. Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T18:30:00+02:00 – 2023-04-18T20:00:00+02:00

2023-04-18T18:30:00+02:00 – 2023-04-18T20:00:00+02:00 revues tableronde

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Labo de l'édition Adresse 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Labo de l'édition Paris

Labo de l'édition Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Table ronde « Des revues au présent » Labo de l’édition 2023-04-18 was last modified: by Table ronde « Des revues au présent » Labo de l’édition Labo de l'édition 18 avril 2023 Labo de l'Edition Paris Paris

Paris Paris