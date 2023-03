Remise officielle du prix VLEEL – Varions Les Editions en Live Labo de l’édition Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Remise officielle du prix VLEEL – Varions Les Editions en Live Labo de l’édition, 14 avril 2023, Paris. Remise officielle du prix VLEEL – Varions Les Editions en Live Vendredi 14 avril, 19h00 Labo de l’édition Sur inscription Le 14 avril 2023 aura lieu au Labo de l’édition la remise officielle du prix VLEEL 2022. Créées durant le premier confinement du printemps 2020 par Anthony Lachegar (Serial_Lecteur_Nyctalope), les rencontres littéraires Varions Les Éditions En Live (VLEEL) sont une initiative destinée à mettre en lumière les maisons d’éditions indépendantes ou plus confidentielles, leurs auteurs et traducteurs à travers leurs parutions. Avec la volonté de donner la parole à des acteurs du monde littéraire qu’on ne voit que bien peu dans les médias traditionnels, les rencontres littéraires VLEEL permettent d’ouvrir les horizons. Créées durant le premier confinement du printemps 2020 par Anthony Lachegar (Serial_Lecteur_Nyctalope), les rencontres littéraires Varions Les Éditions En Live (VLEEL) sont une initiative destinée à mettre en lumière les maisons d’éditions indépendantes ou plus confidentielles, leurs auteurs et traducteurs à travers leurs parutions. Avec la volonté de donner la parole à des acteurs du monde littéraire qu’on ne voit que bien peu dans les médias traditionnels, les rencontres littéraires VLEEL permettent d’ouvrir les horizons. Sandrine de la Librairie L’Instant sera également présente pour vendre les livres des dix finalistes du Prix VLEEL et d’autres encore. VLEEL est une démarche bénévole et ses organisateurs souhaitent que cette fête soit la plus belle possible. C’est pourquoi la participation minimum est fixée à 20 euros. Vous pouvez aussi contribuer davantage selon votre envie. La capacité d’accueil étant limitée, nous vous conseillons de réserver votre place le plus rapidement possible. Vous pouvez être accompagné(e) d’une personne voire de deux selon les places disponibles. Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://vleel.com/?fbclid=IwAR2WVWqFMRkKgCqg8FZU9N_zgAhjKackShjp486I9FMHz8lo1fQ8VAy5hjc »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

