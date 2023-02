Livres renversés – Atelier d’écriture créative gratuit Labo de l’édition, 4 avril 2023, Paris.

Livres renversés – Atelier d’écriture créative gratuit Mardi 4 avril, 19h00 Labo de l’édition

Sur inscription

Rémanence des mots vous invite à participer à un atelier d’écriture autour des livres au Labo de l’édition !

Labo de l'édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris

Rémanence des mots et le Labo de l’édition vous invitent à participer à un atelier d’écriture autour des livres. A travers des jeux d’écriture, nous visiterons votre bibliothèque intérieure et décortiquerons des livres pour former de nouvelles créations, les vôtres !

INFOS PRATIQUES

Date · Mardi 4 avril 2023

Horaires · 19h-21h

Lieu · Labo de l’Edition – 2 rue Saint-Médard 75005 Paris // Salle George Sand

Prix · Gratuit

Inscriptions · info@remanencedesmots.fr / 06 59 73 38 36

Un atelier d’écriture ? C’est un espace de rencontre où un collectif écrit des textes créatifs sous l’impulsion et la bienveillance d’une animatrice ou un animateur. Chaque temps d’écriture chronométré comprend un à plusieurs dispositifs ludiques. Il est suivi d’un temps de restitution au groupe.

Rémanence des mots ? C’est une structure fondée par Mathilde Pucheu en 2012 et co-dirigée avec Théo Pucheu. Avec leur équipe d’animatrices/eurs autrices/eurs, ils conçoivent et organisent régulièrement des ateliers (Art du récit, Ecritures de soi, Poésie), des week-ends et des accompagnements au manuscrit. Organisme de formation certifié Qualiopi, ils proposent des formations à l’animation d’ateliers d’écriture et à la narration.



