Atelier d’écriture – Créer son univers grâce aux outils de l’improvisation Labo de l’édition, 21 mars 2023, Paris. Atelier d’écriture – Créer son univers grâce aux outils de l’improvisation Mardi 21 mars, 18h30 Labo de l’édition Gratuit sur inscription Découvrez et apprenez les techniques de narration enseignées en atelier d’impro. Une excellente méthode pour lutter contre la page blanche et faire naître des idées là où on les attend le moins. Pendant deux heures les participants joueront plusieurs situations simples afin de mettre en lumière les principes de base de la narration. Peu importe que vous jouiez bien ou pas, ce qui compte c’est d’apprendre à identifier ce qui compose la structure d’une histoire, d’un monde, d’un lieu, d’un personnage.

Atelier d'écriture animé par Jimmy, comédien et formateur d'improvisation théâtrale. Labo de l'édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris

