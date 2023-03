Table ronde « Innover pour un monde de l’édition plus inclusif » Labo de l’édition, 13 mars 2023, Paris.

Table ronde « Innover pour un monde de l’édition plus inclusif » Lundi 13 mars, 19h00 Labo de l’édition Gratuit sur inscription

L’inclusion est un défi qui prend de plus en plus d’ampleur dans le monde de l’édition. A l’heure de l’Acte Européen sur l’Accessibilité, cette dernière n’est plus une option mais une obligation légale qui reflète une ambition forte : celle de rendre les contenus, produits et services accessibles à toutes et à tous, sans distinction d’âge, de genre, de capacité et d’origine culturelle.

Comment développer l’accès au monde du livre et de l’écrit pour les publics éloignés ? Comment créer des contenus universellement accessibles ? Comment faire en sorte que chacun.e ait les mêmes opportunités d’accéder à l’information et de la comprendre ? Quels outils et quelles solutions pour cela ? De nombreuses startups placent ces enjeux au cœur de leur démarche d’innovation.

Pour explorer ces questions, le Labo de l’édition organise le 13 mars 2023 à 19h une table ronde qui accueillera :

– Morgane Hauguel, co-fondatrice d’U31, logiciel en ligne permettant d’adapter un texte en Langage Clair

– Cécile Tric, fondatrice de l’Ecran du Savoir, maison d’édition de manuels scolaires numériques interactifs et adaptatifs

– Alizon Pergher, chercheuse en littérature jeunesse et pilote éditorial chez Love for Livres, entreprise à mission qui utilise la bibliothérapie pour créer des transformations sociales

Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/innover-pour-un-monde-de-ledition-plus-inclusif »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T19:00:00+01:00 – 2023-03-13T21:00:00+01:00

2023-03-13T19:00:00+01:00 – 2023-03-13T21:00:00+01:00

tableronde inclusion