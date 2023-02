Initiation à la lecture à voix haute Labo de l’édition, 8 mars 2023, Paris.

Sur inscription

Vous vous intéressez à l’art de la lecture à voix haute et aimeriez développer vos qualités d’interprète ? Participez à un atelier d’initiation à la lecture à voix haute au Labo de l’édition !

Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France

Les Livreurs et La Sorbonne Sonore vous proposent de participer à un atelier d’initiation à la lecture à voix haute au Labo de l’édition. C’est l’occasion de vous lancer et de partager votre passion des livres en public.

Découvrez toutes les clés et les techniques pour capter un auditoire et faire entendre les intentions de l’auteur. Le but de cet atelier de 2 heures est d’initier à l’art d’interpréter, de la façon la plus juste possible, des œuvres littéraires de tous genres et de toutes époques. Vous découvrirez également une autre manière de projeter la voix, de communiquer des émotions et de gagner en assurance.

Cet atelier d’initiation vous donnera un aperçu des formations que proposent Les Livreurs.



