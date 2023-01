Solo Théâtre – Skiz – Gabriela Zapolska Labo de l’édition Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Solo Théâtre – Skiz – Gabriela Zapolska Labo de l’édition, 2 mars 2023, Paris. Solo Théâtre – Skiz – Gabriela Zapolska Jeudi 2 mars, 20h00 Labo de l’édition

Sur inscription

Seul en scène avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France Skiz raconte l’histoire d’un jeu sophistiqué entre deux couples mariés – un expérimenté et un jeune. Les protagonistes de la pièce, Lulu et Tolo, Witold et Mushka, découvrent cependant que leurs partenaires peuvent être décevants. Habitués à sauver les apparences, ils jouent avec les conventions du flirt. L’action de la pièce s’accélère lorsque les personnages commencent à traiter l’amour comme un jeu de cartes – le Skiz du titre est une carte maîtresse, celui qui a le Skiz gagne toute la partie. Rendez-vous le 2 mars à 20h au Labo de l’édition pour un Solo Théâtre des Livreurs qui vous permettra de découvrir ou de redécouvrir « Skiz » de Gabriela Zapolska. LE SOLO THÉÂTRE Seul en scène et avec sa voix comme unique alliée, 1 interprète fait entendre 1 pièce de théâtre en 1 heure. Dans ce concept proposé par Les Livreurs, ni décor, ni accessoire. Et pourtant tout y est : intensité des émotions, virtuosité des caractères, élégance du verbe. LES LIVREURS Passionnés de littérature, Les Livreurs proposent depuis 1998, des événements aux formats originaux et des formations. Leur amour pour la lecture orale est une histoire de partage : ils font de la lecture à haute voix une véritable discipline. En mêlant la lecture sonore à d’autres disciplines, Les Livreurs proposent de véritables spectacles vivants où le public découvre ou redécouvre la littérature par l’écoute en se créant ses propres images mentales, accédant ainsi à une autre facette de la lecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T20:00:00+01:00

2023-03-02T21:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Labo de l'édition Adresse 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Ville Paris lieuville Labo de l'édition Paris Departement Paris

Labo de l'édition Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Solo Théâtre – Skiz – Gabriela Zapolska Labo de l’édition 2023-03-02 was last modified: by Solo Théâtre – Skiz – Gabriela Zapolska Labo de l’édition Labo de l'édition 2 mars 2023 Labo de l'Edition Paris Paris

Paris Paris