Rencontres du numérique sobre et inclusif Labo de l’édition, 23 janvier 2023, Paris.

Rencontres du numérique sobre et inclusif 23 et 24 janvier 2023 Labo de l’édition

RDV les 23 et 24 janvier 2023 pour 2 journées d’ateliers et de tables rondes sur le numérique responsable, sobre et inclusif !

Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France

Source inépuisable d’innovation, le numérique nous offre des perspectives aussi belles que vertigineuses. C’est pourquoi il est aujourd’hui urgent d’y associer la notion de responsabilité. Le progrès technologique peut et doit aller de pair avec un progrès social et environnemental. Les entreprises, les collectivités, les associations et les acteurs culturels européens peuvent travailler ensemble à construire des pratiques responsables. Réduire son empreinte carbone, inclure les publics empêchés et défavorisés, travailler avec des valeurs fortes et les insuffler… Tout cela implique parfois de bousculer ses habitudes, mais offre aussi d’immenses opportunités pour créer une économie plus forte et plus durable.

The Good Manager et Team of Art sont deux projets européens qui invitent à repenser l’usage du numérique pour en faire un espace sobre et inclusif. A travers deux jours d’ateliers et de tables rondes, venez découvrir ces projets et vous inspirer au contact de bonnes pratiques et de professionnel.le.s engagé.e.s. Rendez-vous les 23 et 24 janvier 2023 !

Journée 1 – Vers des pratiques plus responsables chez les professionnels du numérique

23 janvier 2023

Programme

14h – 17h – Atelier The Good Manager : initiation aux bonnes pratiques de sobriété, d’accessibilité et d’inclusion dans les projets numériques

17h – 18h – Café/goûter et espace démo de startups

18h – 19h30 – Table ronde sur le numérique sobre et inclusif chez les professionnels du numérique. Intervenant.e.s annoncé.e.s prochainement

19h30 – Apéro networking

Journée 2 – L’édition numérique au service de la médiation culturelle accessible

24 janvier 2023

Programme

16h30 – 17h30 – Présentation du projet Team of Art

17h30 – 18h – Pitchs de startups

18h – 19h30 – Table ronde sur l’édition numérique au service de la médiation culturelle accessible. Intervenant.e.s annoncé.e.s prochainement

19h30 – Apéro networking

Un événement soutenu par l’Union Européenne dans le cadre du programme Erasmus+



