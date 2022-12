Beta Book Jam – Présentation d’expériences numériques à la croisée de la littérature et du jeu vidéo Labo de l’édition, 18 janvier 2023, Paris.

Entrée libre

Le mercredi 18 janvier à 17h, Beta Publisher, l'École Estienne et le Labo de l'édition vous invitent à découvrir 4 expériences numériques inédites, à la croisée de la littérature et du jeu vidéo.

Le mercredi 18 janvier à 17h, la maison d’édition Beta Publisher, l’École Estienne et le Labo de l’édition vous invitent à découvrir 4 expériences numériques inédites, à la croisée de la littérature et du jeu vidéo. Résultat d’une collaboration entre auteurs et étudiants en design numérique à l’occasion de la Beta Book Jam, ces prototypes qui seront réalisés en un week-end promettent d’être surprenants !

La Beta Book Jam est une Game Jam littéraire organisée par Beta Publisher et l’École Estienne en partenariat avec le Labo de l’Édition. Ce hackathon à la croisée du jeu vidéo et du livre associe 4 auteurs de la maison d’édition Beta Publisher à 4 équipes composées d’étudiants de 1re et 2e année de DSAA Design et Création Numérique de l’École Estienne. Ensemble et pendant 2 jours, auteurs et étudiants en design vont construire un prototype d’expérience numérique autour d’un univers littéraire.

Avec le thème de cette année « Design de mondes », la Beta Book Jam invite à s’interroger sur la construction de mondes dans le processus d’écriture d’un auteur, mais aussi de designers numériques, et questionne les liens entre les deux. Elle met en lumière la diversité des processus de créations de mondes et l’infinité de modes de représentation possibles. Comment les auteurs construisent-ils leurs mondes ? Comment traduire et représenter ces univers à travers d’autres expériences ?

La restitution des projets sera présentée au public le mercredi 18 janvier à 17h au Labo de l’Édition et sera rediffusée sur Twitch par Beta Publisher en différé.



