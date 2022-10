Le Son de Lecture – Festival Livres en Tête Labo de l’édition, 16 novembre 2022, Paris.

Le Son de Lecture – Festival Livres en Tête Mercredi 16 novembre, 19h30 Labo de l’édition

A l’occasion de la 13ème édition du Festival Livres en Tête organisé par Les Livreurs, la traduction s’honore de Nietzsche !

Labo de l’édition 2 rue Saint-Médard 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France

Le festival Livres en Tête entrant dans sa 13e édition, Les Livreurs lui injectent les vitamines nécessaires à sa croissance ! L’objectif de cet événement est immuable : inscrire la lecture à voix haute lors de soirées spectacles pluridisciplinaires, festives et conviviales.

Pour l’occasion, le 16 novembre 2022 au Labo de l’édition, Les Livreurs se prêtenteront au jeu audacieux de la critique, accompagnés d’un panel de spécialistes et d’amateurs éclairés ! Cette soirée autour de l’interpétation et de la traduction mettra en lumière le Zarathoustra de Nietzsche.

Car on devrait comparer les traductions d’un grand texte comme on compare les différentes interprétations d’un chef d’œuvre musical. Et rares sont les œuvres qui ont donné lieu à autant de versions que le Zarathoustra. À vos oreilles pour écouter la différence !

En compagnie de Guillaume Métayer, docteur en littérature, poète et traducteur de Nietzsche, Marc de Launay, philosophe, traducteur et spécialiste de Nietzsche, Hervé Le Tellier, auteur, prix Goncourt 2020 et de Valérie Zenatti, écrivaine, traductrice et scénariste.



Les Livreurs