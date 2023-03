Dictée Labo de Cambrai Cambrai Catégories d’Évènement: Cambrai

Dictée Labo de Cambrai, 25 mars 2023, Cambrai. Dictée Samedi 25 mars, 10h00 Labo de Cambrai Gratuit pour tous les détenteurs de la carte d’abonnement du Labo. Jauge de 20 places. Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, Le Labo accueille la dictée fracophone proposée par l’association Cambrésis-Hainaut-Québec.

Vous vous confronterez à quelques expressions du Québec et de la région Lorraine. La correction aura lieu à la suite de la dictée. Cette dictée sera proposée ce même jour partout en France et les meilleures copies seront récompensées par des lots dont un billet A/R Paris-Québec pour le 1er prix. Les 2e et 3e prix seront récompensés par des ouvrages de littérature et des produits québécois .

