Repas – concert Labo.Co (face à l'Embarcadère) Vorey

Vorey Repas – concert Labo.Co (face à l'Embarcadère) Vorey, 29 septembre 2023, Vorey. Venez savourer avec nous un moment festif en musique !

1ère partie : Peter Loiseleur

2ème partie : Scène ouverte !.

2023-09-29 19:00:00

Labo.Co (face à l’Embarcadère) Rue Louis Jouvet

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Join us for a festive musical treat!

part 1: Peter Loiseleur

part 2: Open stage! Acompáñenos en esta fiesta musical

parte 1: Peter Loiseleur

parte 2: ¡Escenario abierto! Genießen Sie mit uns einen festlichen Moment mit Musik!

1. Teil: Peter Loiseleur

