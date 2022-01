L’abîme – Visite guidée de l’exposition Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’abîme – Visite guidée de l’exposition Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 16 février 2022, Nantes. 2022-02-16

Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : non 12 € / 7,50 € / 4 € / 2,50 €(tarif visite guidée, comprenant l’entrée au musée et aux expositions temporaires)Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition Visite guidée.Dans une scénographie immersive, la visite permet d’aborder l’histoire de Nantes comme premier port français enrichi par la traite Atlantique, du 17e au début du 19e siècle. Elle donne une place importante à des parcours de vie de personnes mises en esclavage, afin de démontrer l’existence de l’esclavage en métropole. Public : adultes, ados à partir de 15 ansDurée : 1h30 Dans le cadre de l’exposition L’abîme, Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/visite-guidee-labime/

