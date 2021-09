L’abîme – Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830 – Exposition Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 26 mai 2022, Nantes.

2022-05-26 Exposition du 16 octobre 2021 au 19 juin 2022 :mardi au dimanche de 10h à 18hFermeture les lundis et les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non Billet d’entrée au Musée d’Histoire de Nantes et exposition temporaire :8 € / 5 € / Gratuit pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaire du RSA, personnes handicapées et leur accompagnant, pour les détenteurs de la Carte Blanche… Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition Exposition du 16 octobre 2021 au 19 juin 2022 :mardi au dimanche de 10h à 18hFermeture les lundis et les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai

Exposition. Le musée d’histoire de Nantes propose d’interroger ses collections sous un nouvel angle, afin de révéler les traces invisibles au premier abord mais bien présentes, du destin de celles et ceux qui furent victimes du système colonial. Au-delà de la vision économique et commerciale habituelle, l’exposition lèvera le voile sur la complexité du réel d’une ville qui fut négrière et esclavagiste. Volontairement immersive, suggestive et sensible, “L’abîme” rend compte de la complexité du réel et sera l’occasion de découvrir les noms de celles et ceux qui, inscrits dans les documents officiels, vécurent à Nantes en subissant le statut de personnes captives mises en esclavage, entre 1692 et 1792. Le multimédia y tient une place importante : introduction sonore, lecture de documents historiques en écoute individuelle, diffusion de musiques, vidéomapping sonore sur deux tableaux, projections de noms de personnes esclavagisées sur une cimaise et de documents en grands formats dans l’espace de traversée, rythmeront la visite. La modélisation du navire La Marie-Séraphique est présentée au public à travers un film. L’exposition se fait également l’écho de grands débats et sujets qui font notre actualité : migrations, réseaux de l’esclavage contemporain, développement de nouvelles formes de racisme, mouvements pour l’égalité des droits… Avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage.

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/expositions/labime/