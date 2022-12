Séjour VaoVert L’Abîme Coulon Sementron Catégories d’évènement: Sementron

Séjour VaoVert 25 – 29 juillet L'Abîme Coulon

Sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap moteur mi L’Abîme Coulon 30 rue de la Messe 89560 SEMENTRON Sementron 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Viens te ressourcer en pleine nature. Viens partager une expérience fun et deviens acteur de tes vacances !!!

Au programme : parc aquatique, course d’orientation, pêche, ventre glisse, jeux sportifs, escape game, barbecue, farniente…

