Gratuit : oui sur réservation au 02 51 78 98 60 Concert. LABESS, qui signifie “tout va bien” en arabe, est un groupe qui fusionne rumba gitane, flamenco et musiques traditionnelles d’Afrique du nord tels que le gnawa et le chaabi. Qu’il chante en arabe, sa langue maternelle, en français ou espagnol, Nedjim Bouizzoul raconte l’exil en retraçant les joies et les détresses qui parsèment le parcours de la terre d’origine à la terre d’accueil. Médiathèque Ormédo – Orvault adresse1} Bourg/Secteur rural Orvault 44700 Bourg/Secteur rural 02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr

