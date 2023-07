Chorales en concert L’Abescat Tournon-d’Agenais, 15 juillet 2023, Tournon-d'Agenais.

Tournon-d’Agenais,Lot-et-Garonne

Concert des chorales Les Grains de Phonies de Penne d’Agenais et des Baladins de Tournon-d’Agenais, suivi d’une auberge espagnole.

Prix libre au chapeau !.

2023-07-15

L’Abescat Rue de l’École

Tournon-d’Agenais 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Concert by choirs Les Grains de Phonies from Penne d’Agenais and Les Baladins from Tournon-d’Agenais, followed by a « auberge espagnole ».

Free price by the hat!

Concierto de los coros Les Grains de Phonies de Penne d’Agenais y Les Baladins de Tournon-d’Agenais, seguido de una « auberge espagnole ».

¡Precio libre por sombrero!

Konzert der Chöre Les Grains de Phonies aus Penne d’Agenais und Les Baladins aus Tournon-d’Agenais, gefolgt von einer Auberge espagnole.

Freier Preis mit Hut!

