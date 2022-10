Festival des Différences Espace socio-culturel Les Vallières Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

5e Festival des Différences, les 26 et 27 novembre à Labergement (Doubs) avec Oldelaf, La lue, les Tit’Nassels, Eméa, Jule et des spectacles de l’IME, Adapei et foyer d’Etalans. Ouvert à tous! 5e édition du Festival des Différences les samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 à l’Espace socio-culturel des Vallières de Labergement Sainte Marie (Doubs-25). ?????? ?? ???????? ???? ??? ?????

18h30? Danse « Pieds et poings Liés » par l’IME Pontarlier

19h15? Théâtre « Le bal de Cendrillon » par le foyer de vie d’Étalans

20h45? Jule (chanson française)

22h15? Les Tit’Nassels (chanson humour) ???????? ?? ???????? ???? ??̀? ?????

18h00? La Lue (chanson) avec l’ADAPEI de Pontarlier

19h30? Eméa (world soul) et l’IME de Pontarlier)

21h00? Oldelaf (chanson humour) ??????????? : ?? https://www.festi-diff.fr/billetterie/ Une invitation à partir à la rencontre des personnes en situation de handicap par la découverte d’artistes de tous horizons.

A travers ce festival, nous souhaitons permettre à des artistes extraordinaires de partager la scène avec des artistes ordinaires et reconnus mais également changer le regard des personnes sur le handicap.

Sensibilisation, échanges, partages, les mots d’ordres du Festival.

Un moment unique de découverte et d’émotions ??????

Bar et restauration super sympa sur place

Placement assis libre Espace socio-culturel Les Vallières 14, rue du lac 25160 Labergement Sainte Marie 25160 Labergement-Sainte-Marie Doubs samedi 26 novembre – 18h00 à 23h30

dimanche 27 novembre – 17h00 à 23h30

