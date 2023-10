Festival des Différences Espace socio-culturel Les Vallières Labergement-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie Festival des Différences Espace socio-culturel Les Vallières Labergement-Sainte-Marie, 10 novembre 2023 18:00, Labergement-Sainte-Marie. Festival des Différences Espace socio-culturel Les Vallières Labergement-Sainte-Marie 10 et 11 novembre Une invitation à partir à la rencontre des personnes en situation de handicap par la découverte d’artistes de tous horizons. 10 et 11 novembre 1 6e édition du Festival des Différences les vendredi 10 et samedi 11 novembre 2023 à l’Espace socio-culturel des Vallières de Labergement Sainte Marie (25). Vendredi 10 Novembre 2023, dès 19h

19h15 : Repercusson par l’APEI de Saint Claude

20h00 : HTB Honki Tonki Band (pop)

21h30 : Lilian Renaud (variété française)

23h15 : Mystical Faya (reggae) Samedi 11 Novembre 2023, dès 18h

18h30 : Versus par les jeunes de l’accueil de jour de Pontarlier

19h00 : Sidney Balsalobre Trio (folk pop)

20h30 : Enelos (folk pop) avec le DAME (ex IME) de Pontarlier

21h45 : Debout sur le Zinc (chanson rock) BILLETTERIE : https://www.festi-diff.fr/billetterie/ Une invitation à partir à la rencontre des personnes en situation de handicap par la découverte d’artistes de tous horizons.

A travers ce festival, nous souhaitons permettre à des artistes extraordinaires de partager la scène avec des artistes ordinaires et reconnus mais également changer le regard des personnes sur le handicap.

Sensibilisation, échanges, partages, les mots d'ordres du Festival. Un moment unique de découverte et d'émotions. Avec La Lue, marraine de l'événement Bar et restauration super sympa sur place, placement libre assis (et debout). Espace socio-culturel Les Vallières 14, rue du lac 25160 Labergement Sainte Marie

