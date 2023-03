Fête de printemps – le Grand Tétras Labergement-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Fête de printemps – le Grand Tétras, 14 mai 2023, Labergement-Sainte-Marie . Fête de printemps – le Grand Tétras Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs

2023-05-14 – 2023-05-14 Labergement-Sainte-Marie

Doubs . 6.5 6.5 EUR Au programme, retrouvez des expositions didactiques, pédagogiques et artistiques sur le Grand Tétras, des films « Wild Immersion » en réalité virtuelle, des mini-conférences, des partenaires dont le Groupe Tétras Jura (GTJ), des ateliers créatifs, des jeux pour les enfants et d’autres surprises…

Restauration sur place +33 3 81 69 35 99 http://www.maisondelareserve.fr/ Labergement-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Labergement-Sainte-Marie Autres Lieu Labergement-Sainte-Marie Adresse Maison de la réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs Ville Labergement-Sainte-Marie Departement Doubs Tarif Lieu Ville Labergement-Sainte-Marie

Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labergement-sainte-marie /

Fête de printemps – le Grand Tétras 2023-05-14 was last modified: by Fête de printemps – le Grand Tétras Labergement-Sainte-Marie 14 mai 2023 Doubs Labergement-Sainte-Marie Maison de la Réserve Labergement-Sainte-Marie Doubs

Labergement-Sainte-Marie Doubs