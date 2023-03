Conférence – Des hommes dans la forêt du Risoux Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Doubs

Conférence – Des hommes dans la forêt du Risoux
7 avril 2023
Labergement-Sainte-Marie, Doubs

Conférence animée par Vincent Bichet, géologue à l'Université de Franche-Comté

La forêt et les reliefs du haut Jura ont longtemps été décrits par les historiens comme hostiles et répulsifs, justifiant ainsi l'idée d'un peuplement tardif et la fondation des villages seulement au Moyen Âge central. Aujourd'hui, un programme archéologique universitaire interroge cette histoire en explorant la forêt du Risoux et ses alentours. Les premiers résultats bousculent les idées reçues et dessinent peu à peu la forêt comme un formidable espace de ressources pour les hommes.

