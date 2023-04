Formation Secourisme Mairie de Labenne Labenne Catégories d’Évènement: Labenne

Landes

Formation Secourisme Mairie de Labenne, 11 octobre 2023, Labenne. FORMATION AU PSC1 à Labenne

Prévention et Secours Civiques de niveau 1.

2023-10-11 à ; fin : 2023-10-11 12:30:00. EUR.

Mairie de Labenne

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



PSC1 TRAINING in Labenne

Prevention and First Aid of level 1 FORMACIÓN PSC1 en Labenne

Primeros auxilios y protección civil nivel 1 FORMATION AU PSC1 in Labenne

Prävention und lebensrettende Sofortmaßnahmen der Stufe 1 Mise à jour le 2023-03-30 par OTI LAS

