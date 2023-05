Découverte du Marais d’Orx 1005 Route du Marais, 8 octobre 2023, .

Peu importe la saison, le garde vous fera découvrir l’histoire originale et spectaculaire du marais. Équipés de jumelles, sur le « circuit découverte », à l’abri d’un observatoire, vous observerez la faune et la flore de la réserve naturelle..

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 12:00:00. .

1005 Route du Marais Réserve Naturelle du Marais d’Orx

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



No matter what the season, the warden will make you discover the original and spectacular history of the marsh. Equipped with binoculars, on the « discovery circuit », under the shelter of an observatory, you will observe the fauna and flora of the nature reserve.

Sea cual sea la época del año, el guarda le mostrará la original y espectacular historia de la marisma. Equipado con prismáticos, en el « circuito de descubrimiento », al abrigo de un observatorio, observará la fauna y la flora de la reserva natural.

Egal zu welcher Jahreszeit, der Ranger wird Ihnen die originelle und spektakuläre Geschichte des Sumpfes näher bringen. Ausgestattet mit einem Fernglas können Sie auf dem « Entdeckungsrundgang » im Schutz eines Observatoriums die Flora und Fauna des Naturschutzgebiets beobachten.

Mise à jour le 2023-04-27 par OTI LAS