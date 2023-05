Observez les spatules blanches du Marais d’Orx 1005 Route du Marais, 10 septembre 2023, Labenne.

Tous les dimanches de septembre, pour le mois de la spatule, retrouvez un garde naturaliste en accueil posté, de 14h à 16h30 pour observer les spatules blanches..

2023-09-10 à ; fin : 2023-09-10 16:30:00.

1005 Route du Marais Réserve Naturelle du Marais d’Orx

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Sunday in September, for the month of the spoonbill, find a naturalist guard in reception posted, from 14h to 16h30 to observe the white spoonbills.

Todos los domingos de septiembre, con motivo del Mes de la Espátula, reúnase con un guarda naturalista en la recepción de 14.00 a 16.30 h para observar a las espátulas blancas.

Jeden Sonntag im September, im Monat des Löfflers, treffen Sie von 14:00 bis 16:30 Uhr einen Naturschützer an einem geposteten Empfang, um die weißen Löffler zu beobachten.

