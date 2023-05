Exposition Abeilles et cie 1005 route du Marais, 5 août 2023, Labenne.

Indispensables, les abeilles font partie d’un groupe très diversifié. Venez en apprendre plus sur ces insectes et la grande famille des pollinisateurs, leur mode de vie et méthode de pollinisation ainsi que sur leur déclin. Exposition du musée d’histoire naturelle de Bayonne..

2023-08-05 à ; fin : 2023-10-01 17:50:00. .

1005 route du Marais Maison du Marais d’Orx

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Indispensable, bees are part of a very diverse group. Come and learn more about these insects and the large family of pollinators, their way of life and method of pollination as well as their decline. Exhibition of the Bayonne Natural History Museum.

Las abejas son un grupo de insectos indispensable y diverso. Venga y aprenda más sobre estos insectos y la gran familia de los polinizadores, su modo de vida y su método de polinización, así como su declive. Exposición del Museo de Historia Natural de Bayona.

Bienen sind unentbehrlich und gehören zu einer sehr vielfältigen Gruppe. Erfahren Sie mehr über diese Insekten und die große Familie der Bestäuber, ihre Lebensweise und Bestäubungsmethoden sowie über ihren Rückgang. Ausstellung des Museums für Naturgeschichte in Bayonne.

