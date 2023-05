Découverte du Marais d’Orx 1005 Route du Marais, 3 août 2023, .

Un garde naturaliste vous accompagne pour une découverte de la Réserve Naturelle. Équipés de jumelles, sur le « circuit découverte », à l’abri d’un observatoire, vous observerez la faune et la flore de la réserve naturelle. Réservation obligatoire.

2023-08-03 à ; fin : 2023-08-03 12:00:00. .

1005 Route du Marais Réserve Naturelle du Marais d’Orx

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



A naturalist guard will accompany you for a discovery of the Nature Reserve. Equipped with binoculars, on the « discovery circuit », under the shelter of an observatory, you will observe the fauna and flora of the nature reserve. Reservation required

Un guarda naturalista le acompañará a descubrir la Reserva Natural. Equipado con prismáticos, en el « circuito de descubrimiento », al abrigo de un observatorio, observará la fauna y la flora de la reserva natural. Reserva obligatoria

Ein Naturschützer begleitet Sie auf einer Entdeckungsreise durch das Naturschutzgebiet. Ausgestattet mit einem Fernglas können Sie auf dem « Entdeckungsrundgang » im Schutz eines Observatoriums die Fauna und Flora des Naturschutzgebiets beobachten. Reservierung erforderlich

