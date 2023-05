Intervaches Aux Arènes, 20 juillet 2023, Labenne.

En Juillet/Août, tous les Jeudis soir, jeux intervaches entre 2 équipes : Labenne contre le public ! Obligation d’être majeur pour participer aux jeux. Boissons, sandwicherie et bonbons sur place. Billetterie à l’office de tourisme ou sur place le soir même (pas de CB)..

2023-07-20 à ; fin : 2023-07-20 23:30:00. .

Aux Arènes

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



In July/August, every Thursday evening, inter-court games between 2 teams: Labenne against the public! You have to be of age to participate in the games. Drinks, sandwiches and sweets on the spot. Ticketing at the tourist office or on the spot the same evening (no credit card).

En julio/agosto, todos los jueves por la tarde, partidos entre 2 equipos: ¡Labenne contra el público! Hay que ser mayor de edad para participar en los partidos. Bebidas, bocadillos y dulces in situ. Venta de entradas en la oficina de turismo o in situ la misma tarde (sin tarjeta de crédito).

Im Juli/August gibt es jeden Donnerstagabend Spiele zwischen zwei Mannschaften: Labenne gegen die Öffentlichkeit! Volljährige müssen volljährig sein, um an den Spielen teilnehmen zu können. Getränke, Sandwiches und Süßigkeiten vor Ort. Kartenverkauf im Tourismusbüro oder am selben Abend vor Ort (keine Kreditkarte).

