MAXI #5 Excursion, Visite de l’atelier de Christophe Doucet Labenne, 15 juillet 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Partons en minibus pour visiter le bel atelier de l’artiste Christophe Doucet dans une ancienne distillerie de résine.

Discussions, découverte des sculptures et des outils, goûter.

Sur inscription au 06 80 68 80 38..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 18:00:00. .

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



We’re off by minibus to visit artist Christophe Doucet?s beautiful studio in a former resin distillery.

Discussions, discovery of sculptures and tools, snack.

On registration at 06 80 68 80 38.

Saldremos en minibús para visitar el hermoso estudio del artista Christophe Doucet en una antigua destilería de resina.

Debates, descubrimiento de esculturas y herramientas, merienda.

Para reservar, llamar al 06 80 68 80 38.

Wir fahren mit einem Kleinbus los, um das schöne Atelier des Künstlers Christophe Doucet in einer ehemaligen Harzbrennerei zu besuchen.

Diskussionen, Entdeckung der Skulpturen und Werkzeuge, Imbiss.

Nach Anmeldung unter 06 80 68 80 38.

Mise à jour le 2023-05-31 par OTI LAS