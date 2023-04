Marché saisonnier Place des Arènes, 14 juillet 2023, Labenne.

Marché saisonnier le vendredi matin, sous les pins, près des arènes. Produits locaux, artisanat, vestimentaire et alimentaire..

2023-07-14 à ; fin : 2023-07-14 13:00:00. .

Place des Arènes à coté du parc aquatique

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Seasonal market on Friday mornings, under the pine trees, near the arena. Local products, crafts, clothing and food.

Mercado de temporada los viernes por la mañana, bajo los pinos, cerca del estadio. Productos locales, artesanía, ropa y alimentación.

Saisonaler Markt am Freitagmorgen unter den Pinien in der Nähe der Arena. Lokale Produkte, Kunsthandwerk, Kleidung und Lebensmittel.

